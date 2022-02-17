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    Прогноз погоди: у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с

    Очікуються пориви вітру 15-20 м/с - Прогноз погоди: у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с

    Очікуються пориви вітру 15-20 м/с

    фото з відкритих джерел

    Температура буде в межах +6…+8º

    17 лютого вдень в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це інформує Український гідрометцентр.

    Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

    • усі вікна щільно закрити;
    • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Нагадаємо, розраховувати на спекотну весну та літо мешканцям Києва в 2022 році не варто.

    Також, стало відомо, якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів.

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    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр час
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    Прогноз погоди: у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с