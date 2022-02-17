Прогноз погоди: у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с
Очікуються пориви вітру 15-20 м/с
фото з відкритих джерел
Температура буде в межах +6…+8º
17 лютого вдень в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це інформує Український гідрометцентр.
Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
- усі вікна щільно закрити;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, розраховувати на спекотну весну та літо мешканцям Києва в 2022 році не варто.
Також, стало відомо, якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів.
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