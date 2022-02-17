Очікується погіршення погоди: про що попереджають рятувальники
17 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м/с
По всій території Україні 17 лютого рятувальники оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про сильний вітер, а у Карпатах також очікується значний дощ з мокрим снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
«17 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с, значний дощ з мокрим снігом», – йдеться у попередженні.
Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Погода в Україні сьогодні
У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +2°, вдень +7°, дощ.
У Львові в середу буде невелика хмарність. Вночі +3°, вдень +8°, сильний дощ.
У Луцьку - невелика хмарність, вночі +4°, вдень +8°, сильний дощ.
У Рівному в середу очікується невелика хмарність, вночі +4°, вдень +9°, сильний дощ.
У Тернополі 17 лютого вночі буде +3°, вдень +9°, невелика хмарність, сильний дощ.
У Хмельницькому сьогодні буде невелика хмарність, вночі +3°, вдень +8°, сильний дощ.
В Івано-Франківську сьогодні буде невелика хмарність, вночі +5°, вдень +10°, невеликий дощ.
В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть +4°...+9°, похмуро, дощ.
У Чернівцях у середу - невелика хмарність, вночі +1°, вдень +10°, легкий дощик.
У Вінниці сьогодні буде +2°...+7°, невелика хмарність, сильний дощ.
У Житомирі в середу буде вночі +3°, вдень +8°, невелика хмарність, сильний дощ.
У Черкасах сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, вночі +3°, вдень +11°, сильний дощ.
У Кропивницькому температура вночі буде +4°, вдень +11°, хмарно з проясненнями.
У Полтаві - хмарно з проясненнями, температура повітря +2°...+8°.
В Одесі 17 лютого - невелика хмарність, температура вночі +5°, вдень +10°.
У Херсоні в середу вночі +5°, вдень +11°, невелика хмарність.
У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вночі +5°, вдень +10°.
У Запоріжжі температура вночі +1°, вдень +9°, хмарно з проясненнями.
У Сумах сьогодні температура повітря становитиме +2°...+7°, похмуро, суцільна хмарність.
У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +2°, вдень +6°, невеликий дощ.
У Дніпрі температура вночі буде +1°, вдень +7°, невелика хмарність, легкий дощ.
У Сімферополі в середу буде невелика хмарність, +1°...+11°.
У Краматорську сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +1°, вдень +7°.
У Сєвєродонецьку - похмуро, невеликий дощик, температура вночі +1°, вдень +6°.
Як повідомлялося, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Нагадаємо, розраховувати на спекотну весну та літо мешканцям Києва в 2022 році не варто.
Також, стало відомо, якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів.
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