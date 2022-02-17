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    Очікується погіршення погоди: про що попереджають рятувальники

    17 лютого синоптики оголосили штормове попередження - Очікується погіршення погоди: про що попереджають рятувальники
    17 лютого синоптики оголосили штормове попередження
    фото:glavcom.ua

    17 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м/с

    По всій території Україні 17 лютого рятувальники оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про сильний вітер, а у Карпатах також очікується значний дощ з мокрим снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «17 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с, значний дощ з мокрим снігом», – йдеться у попередженні.

    Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

    Погода в Україні сьогодні

    У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +2°, вдень +7°, дощ.

    У Львові в середу буде невелика хмарність. Вночі +3°, вдень +8°, сильний дощ.

    У Луцьку - невелика хмарність, вночі +4°, вдень +8°, сильний дощ.

    У Рівному в середу очікується невелика хмарність, вночі +4°, вдень +9°, сильний дощ.

    У Тернополі 17 лютого вночі буде +3°, вдень +9°, невелика хмарність, сильний дощ.

    У Хмельницькому сьогодні буде невелика хмарність, вночі +3°, вдень +8°, сильний дощ.

    В Івано-Франківську сьогодні буде невелика хмарність, вночі +5°, вдень +10°, невеликий дощ.

    В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть +4°...+9°, похмуро, дощ.

    У Чернівцях у середу - невелика хмарність, вночі +1°, вдень +10°, легкий дощик.

    У Вінниці сьогодні буде +2°...+7°, невелика хмарність, сильний дощ.

    У Житомирі в середу буде вночі +3°, вдень +8°, невелика хмарність, сильний дощ.

    У Черкасах сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, вночі +3°, вдень +11°, сильний дощ.

    У Кропивницькому температура вночі буде +4°, вдень +11°, хмарно з проясненнями.

    У Полтаві - хмарно з проясненнями, температура повітря +2°...+8°.

    В Одесі 17 лютого - невелика хмарність, температура вночі +5°, вдень +10°.

    У Херсоні в середу вночі +5°, вдень +11°, невелика хмарність.

    У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вночі +5°, вдень +10°.

    У Запоріжжі температура вночі +1°, вдень +9°, хмарно з проясненнями.

    У Сумах сьогодні температура повітря становитиме +2°...+7°, похмуро, суцільна хмарність.

    У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +2°, вдень +6°, невеликий дощ.

    У Дніпрі температура вночі буде +1°, вдень +7°, невелика хмарність, легкий дощ.

    У Сімферополі в середу буде невелика хмарність, +1°...+11°.

    У Краматорську сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +1°, вдень +7°.

    У Сєвєродонецьку - похмуро, невеликий дощик, температура вночі +1°, вдень +6°.

    Як повідомлялося, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

    Нагадаємо, розраховувати на спекотну весну та літо мешканцям Києва в 2022 році не варто.

    Також, стало відомо, якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр рятувальники повітря вітер весна дощ
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    Очікується погіршення погоди: про що попереджають рятувальники