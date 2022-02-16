Польща готується до напливу біженців з України

Сусідні країни заявили, що очікують хвилю мігрантів з України у разі російського вторгнення

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готується до можливого напливу біженців з України у разі вторгнення РФ. Як пише Reuters, ця заява прозвучала навіть попри запевнення Москви про начебто скорочення чисельності військ поблизу України.

Глава польського уряду сказав, що інфраструктура для біженців буде створена поблизу східного кордону з Україною, але деякі з них можуть бути переведені в інше місце пізніше.

«У найближчі кілька днів я зберу групу, яка займеться питаннями логістики, об'єктів, транспорту, інфраструктури. Ми повинні бути готові до гіршого», – заявив польський прем'єр.

Він також додав, що перед групою також буде поставлено завдання забезпечити доступ біженців до системи охорони здоров'я та освіти.

«Ми допомагаємо українцям пом'якшити наслідки російського нападу», – заявив прем'єр.

Раніше Латвія розробила план прийому біженців з України. Міністерка внутрішніх справ країни Марія Голубєва попросила не фокусуватися на цифрах, скільки Латвія могла б прийняти. Але політик вважає, що має бути зрозуміло, де і як розмістити до 10 тис. людей.

Також Литва готова прийняти українців у разі вторгнення Росії. Країна сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту, але готова прийняти українців у разі потреби.

Водноча на початку лютого експерт спрогнозував, коли українці масово поїдуть на заробітки. І саме у лютому-березні може зрости потік українських заробітчан до Польщі.

Додамо, що Молдова теж готується до хвилі мігрантів з України.

Нагадаємо, що раніше уряд Польщі схвалив передачу ЗСУ військового обладнання.

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