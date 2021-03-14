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    На протестах у М'янмі за добу загинуло сім осіб

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    На протестах у М'янмі за добу загинуло сім осіб - На протестах у М'янмі за добу загинуло сім осіб
    На протестах у М'янмі за добу загинуло сім осіб
    Фото: АР

    Дехто з протестувальників отримали тяжкі вогнепальні поранення

    В суботу, 13 березня, у М'янмі продовжились акції протесту проти військового перевороту. В ході заворушень загинули щонайменше сім осіб.

    Про це повідомляє АР.

    Чотири людини загинули в другому завбільшки місті країни - Мандалаї, двоє - в П'яї, в центральній частині М'янми, і один - у передмісті Янгона.

    На думку агентства, загиблих може виявитися більше, оскільки «поліція вочевидь забрала декілька тіл», а дехто з протестувальників отримали тяжкі вогнепальні поранення.

    Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

    Переворот викликав численні протести, які подавлялися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

    Також повідомлялося, що відеохостинг YouTube повідомив про видалення декількох каналів, що використовувалися військовими Мʼянми, які прийшли до влади внаслідок військового перевороту.

    Теги: військові переворот М'янма поліція
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