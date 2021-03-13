Сполучені Штати надали притулок всім громадянам Мʼянми, що знаходяться на їх території

Через військовий переворот на батьківщині мешканці Мʼянми можуть затриматись в Америці на 18 місяців

Через військовий переворот у Мʼянмі, громадяни цієї країни, які перебувають на території Сполучених Штатів Америки можуть отримати тимчасовий притулок. Про це повідомив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

Статус тимчасово захищених осіб дозволить громадянам М'янми перебувати і працювати в США протягом 18 місяців. «Через заколот і жорстоке насильство сил безпеки проти цивільних осіб народ М'янми страждає, погіршується гуманітарна криза в багатьох частинах країни. Після уважного вивчення цієї сумної ситуації я вніс Мʼянму до списку тимчасового захисту, щоб її громадяни могли тимчасово залишитися в США », – сказано в заяві пана Майоркаса.

Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Переворот викликав численні протести, які подавлялися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

Також повідомлялося, що відеохостинг YouTube повідомив про видалення декількох каналів, що використовувалися військовими Мʼянми, які прийшли до влади внаслідок військового перевороту.