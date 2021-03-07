YouTube видалив канали учасників перевороту у Мʼянмі

З початку березня у Мʼянмі не припиняються протести

Відеохостинг засуджує насильство проти протестуючих в азійській країні

Відеохостинг YouTube повідомив про видалення декількох каналів, що використовувалися військовими Мʼянми, які прийшли до влади внаслідок військового перевороту. Як інформує СNN, таке рішення було прийнято через насильницьке придушення протестів проти заколоту.

«Ми закрили кілька каналів і видалили кілька відео з YouTube у відповідності з принципами нашої спільноти і чинним законодавством», – сказав представник YouTube.

Зазначається, що соціальні мережі були змушені активізувати свою реакцію на політичну ситуацію в М'янмі після приходу до влади військових.

Facebook, в свою чергу, обмежив рахунки військових за поширення «дезінформації», заявивши, що вони «розглядають ситуацію в М'янмі як надзвичайну».

Компанія також «на невизначений термін» заборонила урядовим установам М'янми використовувати спеціальні канали, зарезервовані для офіційних осіб, для відправки їм запитів на видалення контенту.

Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Переворот викликав численні протести, які подавлялися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

Як стало відомо раніше, відеохостинг YouTube заблокував пряму трансляцію телеканалу «112 Україна», що належить особам із оточення Віктора Медведчука і проти якого діють санкції, введені Радою національної безпеки та оборони України.