Переворот у М'янмі. Все, що відомо на даний момент

Заарештували президента країни й лідерку правлячої партії

У М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Затримали президента країни Він М’їн і лідерку правлячої партії Національної ліги за демократію (НЛД) лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, яка за сумісництвом обіймає посаду державної радниці.

Що відбулось?

Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року. Тоді перемогу отримала правляча партія Національна ліга за демократію.

Сьогодні, 1 лютого, мало відбутися перше засідання нового складу парламенту М’янми.

Військові М’янми заявили, що їхні дії юридично виправдані, хоча сама Аун Сан Су Чжі й багато міжнародних спостерігачів заявили, що це переворот.

Також місцеві повідомляють про проблеми зі зв’язком та інтернетом.

Кого відсторонили

Під час ранкового рейду 1 лютого заарештували президента країни Він М’їн і лідерку правлячої партії Аун Сан Су Чжі.

Також затримали інших високопоставлених чиновників. Наразі відомо про арешт Хана Тхара Мьінта, члена центрального виконавчого комітету НЛД.

Хто взяв владу?

Після воєнного перевороту був призначений тимчасовий президент країни. Ним став командувач збройними силами старший генерал Мін Аунг Хлайн.

Колишній генерал У Мьінт Све був призначений віцепрезидентом для представлення збройних сил в уряді, очолюваному Національною лігою за демократію (НЛД).

«Законодавчі, адміністративні та судові повноваження країни передаються головнокомандувачу збройними силами відповідно до ст. 418 Конституції 2008 року, яку підтримується військовими, до тих пір, поки не будуть вжиті заходи проти (ймовірних порушень) перевірки та (затвердження) списків виборців», – йдеться в заяві.

Причина конфлікту

Торік у листопаді в М’янмі відбулись вибори. На них перемогла партія Аун Сан Су Чжі Національна ліга за демократію. Згідно з офіційними результатами, партія здобула переконливу перемогу, набравши понад 70% голосів.

НЛД отримала в обох палатах парламенту більшість місць, що давало змогу сформувати уряд. Але інші партії та військові заявили, що вибори були несправедливими.

Реакція світу

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш рішуче засудив арешт політичних лідерів М'янми. Він закликав дотримуватися демократичних норм і вирішувати розбіжності за допомогою діалогу.

США закликали військових М’янми звільнити затриманих чиновників. США стривожені повідомленнями про затримання лідера правлячої партії М’янми «Національна ліга за демократію» Аун Сан Су Чжі, повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Вона закликала військових слідувати закону. Із засудженням дій військових також виступив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Також стурбованість подіями в країні висловили МЗС Індії, Сінгапуру та Австралії. Глава МЗС Австралії Маріс Пейн закликала «військових поважати верховенство права, вирішувати суперечки за допомогою законних механізмів і негайно звільнити всіх цивільних лідерів та інших осіб, які були незаконно затримані».

МЗС Сінгапуру сподівається, що «сторони проявлять стриманість, будуть підтримувати діалог і прагнути до позитивного й мирного завершення» конфлікту. МЗС Індії вважає, що «верховенство права й демократичний процес повинні бути підтримані».

Поки не відомо, як переворот позначиться на відносинах України з М'янмою. У квітні 2019 року уряд Гройсмана підписав угоду про військово-технічне співробітництво з М'янмою. За інформацією ЗМІ, у цій країні створили спільне підприємство з виробництва бронетехніки, втім, офіційного підтвердження цієї інформації отримати не вдалося. Водночас військове співробітництво України з М'янмою викликало появу матеріалів з критикою українського оборонпрому в російських ЗМІ.