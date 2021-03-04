«Найкривавіший день»: силовики вбили у М'янмі кілька десятків протестувальників

3 березня стало «найкривавішим днем» з часу перевороту у М'янмі

У середу сили безпеки країни без попередження відкривали вогонь по натовпах протестувальників у низці міст

Щонайменше 38 людей загинули під час протестів у М’янмі 3 березня, двоє з них – підлітки 14 і 17 років.

Про це повідомляє BBC з посиланням на дані ООН.

Зазначається, що у середу сили безпеки країни без попередження відкривали вогонь по натовпах протестувальників у низці міст, зокрема Янгоні.

Представниця ООН Крістін Шранер заявила, що після військового перевороту в ході протестів у М'янмі загинули щонайменше 50 людей, багатьох було поранено, а 3 березня стало «найкривавішим днем».

За її словами, ймовірно, сили безпеки стріляли бойовими патронами.

Зазначимо, наприкінці лютого у відповідь на стрільбу з рогаток поліція М'янми застосувала зброю проти протестувальників.

Раніше у М’янмі майже на всій території країни відключили інтернет на тлі масових протестів через військовий переворіт.

Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Згодом хунта після військового перевороту призначила тимчасового президента М’янми.