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    «Найкривавіший день»: силовики вбили у М'янмі кілька десятків протестувальників

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    3 березня стало &laquo;найкривавішим днем&raquo; з часу перевороту у М'янмі - «Найкривавіший день»: силовики вбили у М'янмі кілька десятків протестувальників
    3 березня стало «найкривавішим днем» з часу перевороту у М'янмі

    У середу сили безпеки країни без попередження відкривали вогонь по натовпах протестувальників у низці міст

    Щонайменше 38 людей загинули під час протестів у М’янмі 3 березня, двоє з них – підлітки 14 і 17 років.

    Про це повідомляє BBC з посиланням на дані ООН.

    Зазначається, що у середу сили безпеки країни без попередження відкривали вогонь по натовпах протестувальників у низці міст, зокрема Янгоні.

    Представниця ООН Крістін Шранер заявила, що після військового перевороту в ході протестів у М'янмі загинули щонайменше 50 людей, багатьох було поранено, а 3 березня стало «найкривавішим днем».

    За її словами, ймовірно, сили безпеки стріляли бойовими патронами.

    Зазначимо, наприкінці лютого у відповідь на стрільбу з рогаток поліція М'янми застосувала зброю проти протестувальників.

    Раніше у М’янмі майже на всій території країни відключили інтернет на тлі масових протестів через військовий переворіт.

    Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

    Згодом хунта після військового перевороту призначила тимчасового президента М’янми.

    Теги: таксі вбивство протест військові переворот Азія М'янма поліція
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