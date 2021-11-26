На шахті в Росії знайшли живим рятувальника, якого вважали загиблим

Знайдений живим чоловік був серед шести рятувальників, які зникли під час операції на шахті «Листвяжна»

Губернатор Кемеровської області припустив, що більше нікого не знайдуть живим

Одну людину з тих, яку вважали загиблою на шахті «Листвяжна» в Росії, знайшли живою. Про це пише «РБК» з посиланням на МНС Росії

Знайденого живим звуть Олександр Заковряшин. Він був серед шести рятувальників, які зникли під час операції на шахті «Листвяжна» і були оголошені загиблими.

Медики оцінюють стан чоловіка як середнього ступеня важкості.

Губернатор Кемеровської області Сергій Цивільєв припустив, що більше нікого не знайдуть живим.

Сьогодні повідомлялося, що 46 гірників та шість рятувальників, один з яких все ж виявився живим, загинули на шахті «Листвяжна» в Кемеровській області Росії.

Командир загону МНС пояснював, що «у тій газовій атмосфері, яка зараз склалася на аварійній ділянці, говорити про те, що хтось вижив, неможливо».

Рятувальник пояснив, що окис вуглецю, який вбирається порами шкіри, вкрай небезпечний для тих, хто працює в шахті.

Нагадаємо, після вибуху на шахті в Росії загинули рятувальники, бо у них закінчився кисень.

Станом на вечір 25 листопада десятки людей, постраждалих через пожежу, перебувають у лікарнях. Деякі з них дістали отруєння димом. Четверо людей перебувають у критичному стані.

Як раніше повідомляли ЗМІ із посиланням на російське Міністерство надзвичайних ситуацій, після пожежі на шахті на поверхню було евакуйовано 237 людей, 45 дістали травми. Загалом у шахті на момент пожежі перебували 285 людей.