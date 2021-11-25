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    Вибух на шахті в Росії: загинули рятувальники, бо у них закінчився кисень

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    На аварійній шахті в РФ загинули рятувальники - Вибух на шахті в Росії: загинули рятувальники, бо у них закінчився кисень
    На аварійній шахті в РФ загинули рятувальники
    фото: МНС РФ

    Рятувальники перестали виходити на зв'язок, а згодом їх знайшли мертвими

    Унаслідок пожежі на російській шахті «Листяжна», розташованій у місті Білово Кемеровської області, загинули вже щонайменше 14 людей, троє з яких є рятувальниками, десятки людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters.

    «На російській вугільній шахті в Сибіру загинули щонайменше 14 людей, у тому числі троє рятувальників, які були направлені, щоб спробувати розшукати десятки зниклих безвісти», – йдеться у повідомленні.

    За даними видання, початково внаслідок аварії, під час якої у вентиляції шахти спалахнув вугільний пил, загинули 11 гірників. Згодом Міністерство надзвичайних ситуацій РФ повідомило про загибель трьох рятувальників, які брали участь у розшуковій операції.

    Згодом операцію з пошуку 35 зниклих людей довелося зупинити через небезпечно високий рівень метану у повітрі, розповів губернатор Кемеровської області Сергій Цивілев. Також безвісти зникли троє рятувальників.

    «Ймовірність вибуху дуже висока. Ми вирішили призупинити пошуково-рятувальну операцію доти, доки концентрація газу не знизиться», – сказав Цивільев.

    Станом на вечір 25 листопада десятки людей, постраждалих через пожежу, перебувають у лікарнях. Деякі з них дістали отруєння димом. Четверо людей перебувають у критичному стані.

    Як раніше повідомляли ЗМІ із посиланням на російське Міністерство надзвичайних ситуацій, після пожежі на шахті на поверхню було евакуйовано 237 людей, 45 дістали травми. Загалом у шахті на момент пожежі перебували 285 людей.

    Теги: вибух Росія шахта отруєння смерть рятувальники
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    Вибух на шахті в Росії: загинули рятувальники, бо у них закінчився кисень