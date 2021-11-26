Вибух на шахті в Росії: кількість загиблих перевищила пів сотні

Окрім гірників, які перебували в шахті на момент вибуху, загинули також рятувальники

Окис вуглецю, який вбирається порами шкіри, вкрай небезпечний для тих, хто працює в шахті

Щонайменше 46 гірників та шість рятувальників загинули на шахті «Листвяжна» в Кемеровській області Росії. Про це заявив командир Кемеровського воєнізованого гірничорятувального загону російського МНС Юрій Ше, якого цитують ТАСС та «Риа Новости».

«Внаслідок вибуху в шахті загинули 46 шахтарів. Ввечері шість рятувальників також загинули, йдучи їм на допомогу», – сказав командир загону МНС.

Він додав, що «у тій газовій атмосфері, яка зараз склалася на аварійній ділянці, говорити про те, що хтось вижив, неможливо».

Юрій Ше пояснив, що окис вуглецю, який вбирається порами шкіри, вкрай небезпечний для тих, хто працює в шахті.

Нагадаємо, після вибуху на шахті в Росії загинули рятувальники, бо у них закінчився кисень.

Станом на вечір 25 листопада десятки людей, постраждалих через пожежу, перебувають у лікарнях. Деякі з них дістали отруєння димом. Четверо людей перебувають у критичному стані.

Як раніше повідомляли ЗМІ із посиланням на російське Міністерство надзвичайних ситуацій, після пожежі на шахті на поверхню було евакуйовано 237 людей, 45 дістали травми. Загалом у шахті на момент пожежі перебували 285 людей.