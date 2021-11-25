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    Вибух у столичному будинку: стали відомі деталі надзвичайної події

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    Пожеж із вибухом сталась на третьому поверсі будинку - Вибух у столичному будинку: стали відомі деталі надзвичайної події
    Пожеж із вибухом сталась на третьому поверсі будинку
    фото: ДСНС

    У квартирі сталась пожежа, що призвело до витоку газу та незначного вибуху

    У четвер, 25 листопада, у п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Максима Берлинського, 31 в Шевченківському районі столиці сталася пожежа із вибухом. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 15:19. На місце події прибули вогнеборці 6 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці побачили густий дим із вікна третього поверху.

    Під час слідування до квартири, де сталася пожежа, вогнеборці почули вибух. На той час у помешканні нікого не було.

    Прибувши у квартиру, вогнеборці о 15:38 оперативно ліквідували займання. Як виявилось згодом, на кухні в холодильнику відбулось коротке замкнення з послідуючим горінням. Вогнем був пошкоджений газовий шланг, що й призвело до витоку газу та незначного вибуху. В результаті вибуху було пошкоджено скління балкона.

    Під час гасіння пожежі на безпечну відстань було виведено 15 осіб. Жертв і постраждалих немає.

    На місці було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 осіб особового складу підрозділів ДСНС.

    Раніше соцмережі повідомили про вибух у будинку на вул. Максима Берлинського, 31.

    Нагадаємо, 21 червня 2020 року на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

    Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

    У середині грудня минулого року почався демонтаж будинку на Позняках.

    Також столичні слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно п’яти службових осіб АТ «Київгаз» за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках.

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    Теги: пожежа вибух Київ ДСНС рятувальники будинок
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    Вибух у столичному будинку: стали відомі деталі надзвичайної події