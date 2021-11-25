У Росії стався вибух на шахті, де перебували майже 300 гірників

До лікарні госпіталізували 40 шахтарів, двоє перебувають у тяжкому стані

До лікарні госпіталізували 40 шахтарів, двоє перебувають у тяжкому стані

Місцезнаходження 49 осіб поки не встановлено

На шахті «Листвяжна» в Кузбасі (Росія) стався вибух у вентиляційному штреку на глибині 250 м, всередині перебували 287 гірників. Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на джерела.

«За попередньою інформацією, на перше місце вийшла версія несправності обладнання та природні причини», – розповів співрозмовник агентства.

Водночас джерело ТАСС стверджує, що причиною задимлення на шахті стало займання вугільного пилу, а самого вибуху не було.

До лікарні госпіталізували 40 шахтарів, двоє перебувають у тяжкому стані.

Шахта, де пролунав вибух Фото: breakingmash

У службі надзвичайників підтвердили евакуацію 215 людей, інші все ще підіймаються на поверхню. Водночас місцезнаходження 49 осіб не встановлено.

Нагадаємо, у жовтні на шахті у Червонограді загинув 62-річний гірник.