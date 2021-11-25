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    У Росії стався вибух на шахті, де перебували майже 300 гірників

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    До лікарні госпіталізували 40 шахтарів, двоє перебувають у тяжкому стані - У Росії стався вибух на шахті, де перебували майже 300 гірників
    До лікарні госпіталізували 40 шахтарів, двоє перебувають у тяжкому стані
    фото: ENews112 / Telegram

    Місцезнаходження 49 осіб поки не встановлено

    На шахті «Листвяжна» в Кузбасі (Росія) стався вибух у вентиляційному штреку на глибині 250 м, всередині перебували 287 гірників. Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на джерела.

    «За попередньою інформацією, на перше місце вийшла версія несправності обладнання та природні причини», – розповів співрозмовник агентства.

    Водночас джерело ТАСС стверджує, що причиною задимлення на шахті стало займання вугільного пилу, а самого вибуху не було.

    До лікарні госпіталізували 40 шахтарів, двоє перебувають у тяжкому стані.

    Шахта, де пролунав вибух Фото: breakingmash
    Шахта, де пролунав вибух Фото: breakingmash

    У службі надзвичайників підтвердили евакуацію 215 людей, інші все ще підіймаються на поверхню. Водночас місцезнаходження 49 осіб не встановлено.

    Нагадаємо, у жовтні на шахті у Червонограді загинув 62-річний гірник.

    Теги: вибух Росія шахта рятувальники
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    У Росії стався вибух на шахті, де перебували майже 300 гірників