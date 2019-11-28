На Україну насуваються проливні дощі



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Дощі у п’ятницю йтимуть більш інтенсивно в західних областях, вдень вони пересуватимуться східніше

29 листопада у більшості областей України пройдуть дощі. Максимальна температура повітря становитиме +4+8 градусів, на півдні та заході - +7+12 градусів.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

«Дощі у п’ятницю йтимуть більш інтенсивно найближчої ночі в західних областях, вдень вони пересуватимуться східніше. Завтра у денні години інтенсивні дощі пройдуть вздовж смуги Сумщина-Харківщина-Полтавщина-Черкащина-Дніпропетровщина-Кропивницький та райони аж до Миколаївської, Херсонської областей та Криму», - розповіла синоптик.

У Києві, за словами Діденко, 29 листопада, погода буде вологою, очікується дощ. Температура повітря протягом дня досягне +4+5 градусів.

«1-2 грудня прийде похолодання, а 4-5 грудня в Україні знову потепліє», - додала синоптик.