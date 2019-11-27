Перекриті дороги та скасовані авіарейси: США засипало снігом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У деяких району Колорадо за 20 годин випало близько 75 см снігу Фото: АР

Шторм приніс з собою сніг та сильні пориви вітру

У День подяки майже на всі регіони США - від Колорадо до Грейт Лейкс - обвалився сильний шторм, який приніс з собою сніг та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє The New York Times і Associated Рress.

У деяких району Колорадо за 20 годин випало до 30 дюймів (близько 75 см) снігу. Цей шторм пройшов через Південну Дакоту, Айови, Мічигану, Міннесоту і Вісконсін. Через небезпечні умови і періоди поганої видимості в деяких штатах були скасовані авіарейси та перекриті відрізки основних автомагістралей. У штаті Небраска були закриті школи.

В аеропорту Денвера понад 1 тис. мандрівників змушені були провести ніч в аеропорту після того, як сотні рейсів були скасовані. Тут випало близько 10 дюймів (25,4 сантиметрів) снігу.

Офіційний представник авіакомпанії Southwest Airlines Бред Хокінс сказав, що знадобиться декілька днів, щоб відправити пасажирів на інші рейси.

До Каліфорнії, Орегону і Невади наближається ще один шторм з Тихого океану, зі швидкістю вітру 120 км/год. Висота хвиль може сягати до 11 метрів.

Національна метеослужба попередила, що сильні вітри можуть пошкодити лінії електропередач, зірвати гілки з дерев і призвести до заметів, створюючи труднощі для пересування автомобілів.

До слова, в Україні у середу у більшості південних, центральних та східних областей очікуються дощ, подекуди з мокрим снігом.