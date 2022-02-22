На Сицилії триває виверження вулкану Етна: яскраве відео

Фонтани лави і хмара вулканічного попелу досягли висоти близько 10 км над рівнем моря

Виверження почалося на вулкані Етна 21 лютого.

В Італії на остові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Через виверження колірний код для авіації був підвищений до червоного. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, виверження почалося на вулкані Етна 21 лютого. Це другий пароксизм (різке посилення діяльності внутрішніх сил Землі – ред.) на Етні в 2022 році.

За даними видання, вулкан викинув хмару попелу, потім його активність збільшилася. Фонтани лави і хмара вулканічного попелу досягли висоти близько 10 км над рівнем моря.

Етна – діючий вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія.

Це найвищий активний вулкан в Європі. Його висота змінюється з кожним виверженням. Зараз Етна на 22 м нижче, ніж був в 1865 році. Зараз його висота приблизно 3329 метрів, а його вік налічує понад 350000 років.

Вулкан Етна може кілька разів на рік спалахувати, вивергаючи лаву і попіл високо над островом Сицилія. Останнє велике виверження відбулося в 1992 році.

У грудні вулкан Етна випустив стовп попелу, закрито аеропорт у Катанії (фото, відео).

За різними даними, висота Етни коливається від 3 326 до 3 350 метрів – вона змінюється з кожним виверженням. Вулкан має від 200 до 400 вулканічних кратерів – приблизно раз на три місяці один із них вивергається.

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