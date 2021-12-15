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    Вулкан Етна випустив стовп попелу, закрито аеропорт у Катанії (фото, відео)

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    Через стовп пополу висотою 5,5 кілометра закрили місцевий аеропорт - Вулкан Етна випустив стовп попелу, закрито аеропорт у Катанії (фото, відео)
    Через стовп пополу висотою 5,5 кілометра закрили місцевий аеропорт
    фото: INGV, Boris Behncke

    Стовп диму заброкував аеропорт, з кратера тече лава

    На вулкані Етна сталось виверження, яке супроводжувалось величезним стовпом диму, висотою 5,5 кілометра. Про це повідомляє The Watchers.

    Попіл поширився на підень, амплітуда вулканішних поштовхів досягала високих значень. Висока вулканічна активність спровоквала утворення тріщини у вулкані, звідки тече лава.

    Через виверження вулкану, за даними агентства ANSA, був закритий аеропорт в Катанії.

    Виверження вулкану Етна

    Нагадаємо, внаслідок виверження вулкана в Індонезії загинули 34 людини, із зони ураження евакуювали майже 3700 осіб.

    Восени сталося виверження вулкана на іспанському острові Ла-Пальма. За цей час потоки лави зруйнували понад тисячу будинків і майже 30 кілометрів доріг.

    Теги: стихійні лиха вулкан аеропорт Twitter
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    Вулкан Етна випустив стовп попелу, закрито аеропорт у Катанії (фото, відео)