Вулкан Етна випустив стовп попелу, закрито аеропорт у Катанії (фото, відео)
Стовп диму заброкував аеропорт, з кратера тече лава
На вулкані Етна сталось виверження, яке супроводжувалось величезним стовпом диму, висотою 5,5 кілометра. Про це повідомляє The Watchers.
Попіл поширився на підень, амплітуда вулканішних поштовхів досягала високих значень. Висока вулканічна активність спровоквала утворення тріщини у вулкані, звідки тече лава.
Etna, emissione cenere : visibile nube da Cratere Sud Est #etna #cenere #colata pic.twitter.com/G6AJlT8R28— Local Team (@localteamtv) December 14, 2021
Через виверження вулкану, за даними агентства ANSA, був закритий аеропорт в Катанії.
Нагадаємо, внаслідок виверження вулкана в Індонезії загинули 34 людини, із зони ураження евакуювали майже 3700 осіб.
Восени сталося виверження вулкана на іспанському острові Ла-Пальма. За цей час потоки лави зруйнували понад тисячу будинків і майже 30 кілометрів доріг.