Прем’єр Італії спробує переконати Путіна зустрітися з Зеленським

Драгі також не бачить ознак деескалації на кордоні з Україною

Країни НАТО повинні дотримуватися стратегії сильного стримування РФ – Італія

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі найближчим часом здійснить візит до Москви, де обговорить із главою РФ Володимиром Путіним проведення саміту з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє ANSA.

«Нині метою є, щоб президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Італія робить усе можливе, щоб підтримати рух у цьому напрямі», – сказав Драгі після неформального саміту ЄС щодо України у четвер.

Він також додав, що незабаром здійснить візит до Москви, аби обговорити це питання з Путіним.

Водночас, Драгі заявив, що нині немає ознак деескалації біля українського кордону.

«Наразі ми не бачимо випадків деескалації на місцях. Ми повинні дотримуватися стратегії сильного стримування (РФ – ред.), ми не повинні показувати, що ми слабкі», – сказав Драгі.

За його словами, НАТО є єдиним і не поступиться своїми принципами.

«Наша єдність – це те, що найбільше вразило Росію. Ми могли розколотися, тому що, наприклад, у НАТО дуже багато країн, які не визначені як частина Заходу. Ми не можемо відмовлятися від основоположних принципів Альянсу», – підкреслив Драгі.

Як відомо, усі країни ЄС готові підтримати санкції проти Росії.

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