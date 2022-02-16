Аеропорт Венеції використовуватиме у своїй діяльності зелений водень

Декарбонізація аеропорту вестиметься спільно з компанією Airbus

Компанія Save Group, яка керує, зокрема, аеропортом Венеції, оголосила про нову співпрацю з компаніями Airbus і Snam, у рамках якої тріо визначить можливості використання водню в різних операціях, у тому числі в самій інфраструктурі аеропорту та повітряному транспорті, – повідомляє H2 View.

В рамках нового співробітництва будуть проведені дослідження щодо оцінки потреб у новому енергоносії. А також інженерно-конструкторські дослідження для розробки інфраструктури, необхідної для заправки воднем як літаків, так і транспортних засобів, що працюють в аеропорту Венеції.

Snam, Save Group та Airbus розроблятимуть інноваційні водневі технології та комплексні рішення, націлені як на аеропорт Венеції, так і на інших потенційних користувачів.

«Ця співпраця спрямована на підтримку декарбонізації одного з найважливіших аеропортів Італії, розташованого в такому культовому місті, як Венеція. Водень – це ключове рішення для забезпечення екологічної стійкості та конкурентоспроможності аеропортів та морських портів. Ми прагнемо інвестувати в інноваційні технології, прискорюючи перехід до нової енергетики», – сказав генеральний директор Snam Марко Альвера.