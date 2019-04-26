На заводі у Британії стався потужний вибух, є постраждалі



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Національна авіаполіція відправила на місце інциденту свій гелікоптер. Також там знаходяться рятувальна та медична служби

Від вибуху на заводі постраждали двоє осіб

У Британії на металургійному заводі компанії TATA в місті Порт-Толбот в Уельсі пролунав потужний вибух, унаслідок чого постраждало двоє осіб.

Про це повідомляє Sky News.

«Жителі повідомили, що почули три гучні вибухи на TATA в Південному Уельсі після 3:30 ранку в п'ятницю. В TATA заявили, що ніхто не постраждав серйозно, а всі пожежі взяли «під контроль», хоча, як вважають, дві людини зазнали незначних травм», - йдеться у повідомленні.

Національна авіаполіція підтвердила, що відправила на місце інциденту свій гелікоптер. Також там знаходяться рятувальна та медична служби.

За словами очевидців, після вибуху у повітрі відчувається сильний запах сірки.

Деталі інциденту з'ясовуються.