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    У світі

    На заводі у Британії стався потужний вибух, є постраждалі

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    Національна авіаполіція відправила на місце інциденту свій гелікоптер. Також там знаходяться рятувальна та медична служби - На заводі у Британії стався потужний вибух, є постраждалі
    Національна авіаполіція відправила на місце інциденту свій гелікоптер. Також там знаходяться рятувальна та медична служби

    Від вибуху на заводі постраждали двоє осіб

    У Британії на металургійному заводі компанії TATA в місті Порт-Толбот в Уельсі пролунав потужний вибух, унаслідок чого постраждало двоє осіб.

    Про це повідомляє Sky News.

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    «Жителі повідомили, що почули три гучні вибухи на TATA в Південному Уельсі після 3:30 ранку в п'ятницю. В TATA заявили, що ніхто не постраждав серйозно, а всі пожежі взяли «під контроль», хоча, як вважають, дві людини зазнали незначних травм», - йдеться у повідомленні.

    Національна авіаполіція підтвердила, що відправила на місце інциденту свій гелікоптер. Також там знаходяться рятувальна та медична служби.

    За словами очевидців, після вибуху у повітрі відчувається сильний запах сірки.

    Деталі інциденту з'ясовуються.

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