В Одесі підірвали відділення банку (фото)



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Знову підривали відділення «Південного» в Одесі

Потужний вибух прогримів сьогодні вночі у відділення банку «Південний» в Одесі. Про це повідомляє прес-служба поліціі Одеси.

Вибух стався в близько першої ночі.

За попередніми висновками фахівців-вибухотехніків, здетонував саморобний вибуховий пристрій, потужністю 400 грам у тротиловому еквіваленті.

Жертв і постраждалих немає. Зараз поліція розшукує людину, підклавши вибухівку.

Нагадаємо, у квітні 2016 року невідомий запустив в головний офіс банку «Південний» в Одесі реактивну протитанкову гранату.