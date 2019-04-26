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    В Одесі підірвали відділення банку (фото)

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    В Одесі підірвали відділення банку (фото)

    Знову підривали відділення «Південного» в Одесі

    Потужний вибух прогримів сьогодні вночі у відділення банку «Південний» в Одесі. Про це повідомляє прес-служба поліціі Одеси.

    Вибух стався в близько першої ночі.

    За попередніми висновками фахівців-вибухотехніків, здетонував саморобний вибуховий пристрій, потужністю 400 грам у тротиловому еквіваленті. 

    Жертв і постраждалих немає. Зараз поліція розшукує людину, підклавши вибухівку.

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    Нагадаємо, у квітні 2016 року невідомий запустив в головний офіс банку «Південний» в Одесі реактивну протитанкову гранату.

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