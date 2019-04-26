Після вибуху на шахті окупованої Луганщини досі невідома доля 15 гірників



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На «Східкарбоні», яка є маленькою шахтою, «копанкою», видобувають вугілля марки ДГ (газове вугілля)

На непідконтрольній уряду території Луганщини та Донеччини мало лишитися близько 3 тисяч працівників гірничорятувальної служби

Доля деяких працівників шахти «Східкарбон» на окупованій Луганщині, де стався вибух, лишається невідомою. Орієнтовно йдеться про 15 шахтарів.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, який отримує інформацію зі своїх джерел на непідконтрольній уряду території.

Він зазначив, що вночі гірничорятувальні роботи припинялися. Чи відновили їх нині — не знає.

«На таку аварію має виїхати ціла колона техніки, автобуси з рятувальниками гірничорятувальної служби», — сказав Волинець.

На «Східкарбоні», яка є маленькою шахтою, «копанкою», видобувають вугілля марки ДГ (газове вугілля).

«Коли стається вибух, відбувається порушення вугільного масиву, з порід виділяється газ і внаслідок теплової депресії можуть відновлюватися вибух», — розповів голова спілки.

Волинець також вказав, що на окупованій території лишилося унікальне гірничорятувальне обладнання, утім його розграбували. Загалом на непідконтрольній уряду території Луганщини та Донеччини мало лишитися близько 3 тисяч працівників гірничорятувальної служби.

Вибух метану на шахті «Східкарбону» Волинець назвав застереженням для України — «у нас дуже тяжкі шахти, гірнича служба нефінансована».

Як повідомлялося, на шахті «Східкарбон» у населеному пункті Юр'ївка, що на окупованій Луганщині, вранці 25 квітня стався вибух. За попередніми даними, вибухнув метан, унаслідок чого загинули щонайменше 4 людини.

Джерело: Громадське