У NASA заявили, що озонова діра зменшилася до рекордних розмірів



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Озон у стратосфері поглинає частину шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця, що може викликати рак шкіри, катаракту, пригнічувати імунну систему і завдавати шкоди рослинам

Нині середній розмір озонової діри становить 9,3 мільйона квадратних кілометрів, тоді як зазвичай наприкінці вересня вона втричі більша

Озонова діра над Південним полюсом планети зменшилася до рекордного рівня з моменту її виявлення майже 40 років тому.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на вченого NASA Пола Ньюмана.

«Озонова діра над Південним полюсом планети зменшилася до рекордного рівня з того часу, як вона була вперше виявлена у 1980-х», - йдеться у повідомленні.

В аерокосмічному агентстві заявили, що нині середній розмір діри у захисному озоновому шарі Землі становить 9,3 мільйона квадратних кілометрів, тоді як зазвичай наприкінці вересня - початку жовтня вона розростається до 20,7 мільйона квадратних кілометрів.

За словами Ньюмана, це означає, що півкуля покривається більш значним обсягом озону, і рівень ультрафіолетового випромінювання на поверхні зменшується.

Як відомо, озон у стратосфері поглинає частину шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця, що може викликати рак шкіри, катаракту, пригнічувати імунну систему і завдавати шкоди рослинам.

Однак вчені NASA вважають найбільш вірогідною причиною скорочення озонової діри не останні зусилля людства щодо зниження викидів, а зміни погоди.