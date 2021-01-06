Україна виконуватиме вимоги Нацплану щодо викидів навіть, якщо його реалізацію відтермінувати, – розробник

Національний план скорочення викидів затверджено 2017 року, він, зокрема, визначає наміри України істотно скоротити викиди діоксиду сірки, оксидів азоту і пилу від ТЕС і ТЕЦ

«Потрібна актуалізація положень Нацплану щодо термінів виведення енергоблоків ТЕС в ремонти та знаходження джерел фінансування ремонтів»

Завдяки розвитку зеленої енергетики і скороченню виробництва електроенергії з вугілля Україна виконуватиме вимоги Національного плану щодо скорочення викидів (НПСВ) навіть, якщо реалізацію положень щодо зупинки енергоблоків ТЕС і ТЕЦ відтермінувати.

Про це заявив професор, доктор технічних наук. заступник директора з наукової роботи Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, а також співрозробник НПСВ Ігор Вольчин.

«Завдяки тому, що у нас просіло на 40% виробництво електроенергії на теплових електростанціях, то ми свої зобов’язання щодо скорочення викидів виконуємо. Нам же на кожен рік прописана кількість викидів, які ми маємо не перевищувати. І в 2018, і в 2019, і в 2020 році ми відповідаємо показникам», – сказав Вольчин, підкресливши, що серед причин значного скорочення спалювання вугілля є падіння його видобутку, а також зменшення активності економіки через російську військову агресію.

За словами експерта, енергетичні компанії втратили можливість фінансувати масштабні проєкти реконструкцій на ТЕС та ТЕЦ, оскільки після запуску нового ринку електроенергії вони втратили так звану інвестиційну надбавку – цільове виділення коштів від продажу електроенергії на реконструкції.

«Всі надбавки зникли. І джерел для проведення реконструкції обладнання і джерел для того, щоб збудувати нові газоочисні установки, у нас немає», – додав Вольчин.

Також він зазначив, що потрібна актуалізація положень Нацплану щодо термінів виведення енергоблоків ТЕС в ремонти та знаходження джерел фінансування ремонтів.

«Якщо нічого не робити, то в 2024 році ми вже прийдемо до невиконання Нацплану», – повідомив Вольчин.

Як повідомлялося, на думку президента Українського Національного комітету CIGRE Олександра Светелика, Україні загрожує втрата енергетичної безпеки через примусове виведення в тривалі ремонти енергоблоків теплоелектростанцій, якщо не зрушити терміни реалізації НПСВ, впровадження якого очікується з 2021 року.

Експерт з питань енергетики Сергій Чех вважає, що Україна повинна актуалізувати Національний план зі скорочення викидів, який почав діяти з 2021 року, оскільки виконання його вимог може призвести до втрати найефективніших блоків ТЕС і ТЕЦ через відсутність фінансування на екологічні ремонти.

Національний план скорочення викидів затверджено 2017 року, він, зокрема, визначає наміри України як члена Енергетичного Співтовариства істотно скоротити викиди діоксиду сірки, оксидів азоту і пилу від ТЕС і ТЕЦ України, потужність яких становить 50 МВт і більше.

Після ухвалення НПСВ майже нічого не було зроблено, щоб він запрацював із 2021 року. Прописавши вимоги, які повинні виконуватися установками, законодавством не були передбачені джерела фінансування їх модернізації, що поставило на паузу втілення плану. Обсяг необхідних коштів оцінюється в 4,13 млрд євро.