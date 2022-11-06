Найбільша партія в історії: іспанські правоохоронці вилучили марихуану на суму €64 млн

«Бізнесмени» продавали наркотики в Іспанію, Швейцарію, Нідерланди, Німеччину та Бельгію

Іспанська поліція вилучила найбільшу в історії світу партію розфасованої марихуани – 32 тонни вартістю щонайменше 64 млн. Про це пише Reuters.

Поліція провела рейди на низці ферм і виробничих підприємств по всій Іспанії в рамках операції під назвою «Сади». В результаті затримано дев'ятьох чоловіків і 11 жінок віком від 20 до 59 років.

Обсяги вилученої партії еквівалентні приблизно 1,1 млн рослин. Банда сушила рослини марихуани, упаковувала їх і відправляла в деякі частини Іспанії, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини та Бельгії. Представників групи затримали в Толедо, Сьюдад-Реалі, Валенсії та Астурії минулого місяця, але подробиці операції були оприлюднені лише днями.

Нагадаємо, раніше у Одеському порту працівники Держприкордонслужби виявили у контейнерах кокаїн разом із промисловим шлаком. Вантаж прибув із Латинської Америки ще до початку війни. Його замаскували під шлак за допомогою сучасних хімічних процесів. Як показала експертиза, у зразках опинилося майже 4 кг чистого кокаїну.

До слова, нещодавно у своєму першому зверненні до Генасамблеї ООН нещодавно обраний президент Колумбії Густаво Петро виголосив палку промову, у якій назвав війну з наркотиками провалом. За його словами, кокаїн приносить не більше шкоди, ніж залежність людей від грошей та нафти.