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Закликав припинити війну з наркотиками. Президент Колумбії здивував промовою в ООН

Надія Клочко
glavcom.ua
Закликав припинити війну з наркотиками. Президент Колумбії здивував промовою в ООН
Нещодавно обраний президент Колумбії вперше виступив на Генасамблеї ООН
скріншот із відео

Колумбія є найбільшим у світі виробником кокаїну

У своєму першому зверненні до Генасамблеї ООН нещодавно обраний президент Колумбії Густаво Петро виголосив палку промову, у якій назвавши війну з наркотиками провалом. Він вважає, що у Латинській Америці необхідно припинити війну з наркотиками, повідомляє CNN.

У своїй промові Петро протиставив небезпеки наркозалежності ще більш шкідливій, на його думку, для людства «залежності від ірраціональної влади, прибутку та грошей».

«Що отруйніше для людства – кокаїн, вугілля чи нафта?» – запитав він.

Колумбійський президент наголосив, що він передозування кокаїном помирає невелика кількість людей, тоді як вугілля та нафта «можуть знищити все людство».

«Влада говорила, що кокаїн є отрутою і його потрібно переслідувати, хоча він спричиняє лише мінімальні смерті від передозування... але натомість вугілля та нафту потрібно захищати, навіть якщо вони можуть знищити все людство», — сказав він.

Колумбія є найбільшим у світі виробником кокаїну, і протягом останніх 50 років державна влада просувала заборону на торгівлю та споживання наркотиків, щоб вдарити по кишенях злочинців, які наживаються на цьому. Однак наразі потік заборонених речовин не припинився. У своїй промові Петро, інавгурація якого відбулася минулого місяця, закликала всю Латинську Америку припинити війну з наркотиками.

«Зменшення споживання наркотиків не потребує воєн. Нам всім необхідно побудувати краще суспільство», – сказав він.

Петро також у своїй промові приділив увагу екологічному питанню. Він назвав глобальний дискурс навколо збереження навколишнього середовища «лицемірним», заявивши, що рекомендації та попередження вчених щодо знищення тропічного лісу Амазонки вже давно ігноруються.

Зазначимо, раніше Петро заявляв, що хоче, аби Колумбія експортувала продовольство, а не кокаїн, і стимулювала інші види виробництва через сільськогосподарські субсидії замість зброї. Його адміністрація також нещодавно представила законопроєкт про легалізацію рекреаційної марихуани в країні, а колумбійський сенатор Густаво Болівар, близький соратник Петро, заявив раніше, що, на його думку, одного дня регулювання може поширитися і на кокаїн.

Як відомо, 20 вересня розпочалися загальні дебати 77 сесії Генасамблеї ООН, де виступають лідери держав, глави урядів, керівники зовнішньополітичних відомств країн-членів. 

Нагадаємо, у квітні цього року тодішній президент Колумбії Іван Дуке Маркес заявив про готовність його країни зіграти головну роль у забезпеченні Європи енергоресурсами. Він висловив переконання, що Колумбії вдасться допомогти ЄС відмовитися від російської енергії. Дуке підтримав позицію президента США Джо Байдена щодо звірств росіян в Україні. Він наголосив – те, що відбувається в Україні, є геноцидом і має припинитися. 

Теги: ООН наркотики Колумбія

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