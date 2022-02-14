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    В Одесі дівчина продавала наркотики у клубах. Їй загрожує десять років в'язниці (відео)

    Київський районний суд міста Одеси обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту - В Одесі дівчина продавала наркотики у клубах. Їй загрожує десять років в'язниці (відео)
    Київський районний суд міста Одеси обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту
    фото: Національна поліція

    Дівчина скуповувала амфетамін та канабіс, розфасовувала на дози, а тоді продавала наркозалежним громадянам

    В Одесі затримали 20-річну дівчину, яка розповсюджувала наркотики у громадських місцях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

    Відомо, що дівчина скуповувала амфетамін та канабіс, вдома розфасовувала на дози, а тоді в нічних закладах чи просто на вулицях міста продавала наркозалежним громадянам. Поліцейські затримали зловмисницю в Київському районі міста, щойно вона отримала гроші за реалізований клієнту товар.

    «В ході обшуку помешкання фігурантки, який проводився за силової підтримки співробітників спецпідрозділу «КОРД», правоохоронці вилучили розфасовані для подальшого збуту наркотики, електронні ваги, пакувальний матеріал та інші речові докази протиправної діяльності громадянки», йдеться у повідомленні.

    За результатами досудового розслідування слідчі поліції під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси оголосили містянці підозру за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.

    Київський районний суд міста Одеси обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Згідно з чинним законодавством, їй загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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    Теги: суд Одеса гроші Одещина наркотики розслідування
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    В Одесі дівчина продавала наркотики у клубах. Їй загрожує десять років в'язниці (відео)