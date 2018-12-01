Напад Росії на українські кораблі: Розслідувачі Bellingcat винесли свій вердикт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російські судна вели вогонь з метою ураження моряків, дійшли висновку у Bellingcat

Розслідувачі підтвердили, що Росія обстріляла кораблі України в нейтральних водах

Розслідувачі Bellingcat дійшли висновку, що російські прикордонники обстріляли українські судна в нейтральних водах, що підтверджує версію України.

У розслідуванні йдеться, що дані України про місце нападу на українські судна не є достатньо детальними. Версію української сторони підтверджують дані, оприлюднені російською ФСБ.

Проте Росія стверджує, що переслідувала українські судна, робила попереджувальні постріли та стріляла на ураження по катеру «Бердянськ» в своїх територіальних водах (територіальних водах окупованого Криму — ред.). Водночас ФСБ оприлюднила інформацію, що суперечить цій версії.

«Якщо інформація ФСБ достовірна, то «Бердянськ» перебував за 22,72 кілометри від узбережжя Криму і більш ніж за 500 метрів за межею заявлених Росією територіальних вод (територіальні води окупованого Криму — ред.), коли він потрапив під вогонь», — йдеться у матеріалі.

Також зазначається, що пошкодження, яких зазнав «Бердянськ», свідчать про те, що російські судна вели вогонь не для того, аби зупинити українські кораблі, а з метою ураження моряків.

Автор розслідування зазначає, що двостороння угода між РФ і Україною визначає Азовське море та Керченську протоку як внутрішні води обох країн, тому ніяких порушень з боку України бути не може.

Джерело: Громадське