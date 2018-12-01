Напад Росії на українські кораблі: Розслідувачі Bellingcat винесли свій вердикт
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Російські судна вели вогонь з метою ураження моряків, дійшли висновку у Bellingcat
Розслідувачі підтвердили, що Росія обстріляла кораблі України в нейтральних водах
Розслідувачі Bellingcat дійшли висновку, що російські прикордонники обстріляли українські судна в нейтральних водах, що підтверджує версію України.
У розслідуванні йдеться, що дані України про місце нападу на українські судна не є достатньо детальними. Версію української сторони підтверджують дані, оприлюднені російською ФСБ.
Проте Росія стверджує, що переслідувала українські судна, робила попереджувальні постріли та стріляла на ураження по катеру «Бердянськ» в своїх територіальних водах (територіальних водах окупованого Криму — ред.). Водночас ФСБ оприлюднила інформацію, що суперечить цій версії.
«Якщо інформація ФСБ достовірна, то «Бердянськ» перебував за 22,72 кілометри від узбережжя Криму і більш ніж за 500 метрів за межею заявлених Росією територіальних вод (територіальні води окупованого Криму — ред.), коли він потрапив під вогонь», — йдеться у матеріалі.
Також зазначається, що пошкодження, яких зазнав «Бердянськ», свідчать про те, що російські судна вели вогонь не для того, аби зупинити українські кораблі, а з метою ураження моряків.
Автор розслідування зазначає, що двостороння угода між РФ і Україною визначає Азовське море та Керченську протоку як внутрішні води обох країн, тому ніяких порушень з боку України бути не може.
Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.
Через деякий час малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» були вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також був примушений до зупинки. Кораблі були захоплені спецназом РФ.
Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.
30 листопада стало відомо, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».
Джерело: Громадське