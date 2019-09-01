Напередодні Brexit Британія фіксує різке збільшення мігрантів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Getty Images

Більшість мігрантів намагаються переправитися на надувних човнах з підвісними моторами

Тільки з 22 серпня у Британію через Ла-Манш прибуло біля 200 нелегальних мігрантів, включаючи 41 дитину. Мігрантів підганяють чутки про посилення прикордонного контролю після виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Всього за 2019 рік пролив Ла-Манш перетнуло більше тисячі мігрантів, тоді як у минулому році – лише 300, повідомляє The Guardian.

Більшість мігрантів намагаються переправитися на надувних човнах з підвісними моторами, які можуть безпечно перевозити близько шести осіб. Представники благодійних організацій, що допомагають біженцям, зазначають, що нелегальні перевізники мають біля 30 таких човнів. При цьому тепер вони відправляються переповненими, що суттєво збільшує ризики.

Міністр внутрішніх справ Прити Пател обговорила з французьким колегою Крістофом

Кастанером посилення боротьби проти злочинців, що займаються перевезенням нелегальних мігрантів через Ла-Манш. Британська сторона навіть готова збільшити виплати Франції за вирішення проблеми мігрантів.

Лондонський офіс державної статистики опублікував останні дані щодо міграційних процесів за участю Великої Британії за останній фінансовий рік, який завершився в березні 2019 року. Так, протягом звітного періоду до країни приїхало 612 тисяч людей, а покинуло 385 тисяч.