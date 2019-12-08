Народився перший у світі гібрид свині і мавпи (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головна мета такого роду досліджень – вирощування людських органів всередині тварин Фото: State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology

Всього народилося десять таких особин

У Китаї народилися перші у світі гібриди свиней і мавп.

Про це повідомляє видання NewScientist.

Для створення химери, на четвертий день після зачаття чотирьом тисячам ембріонів свиней ввели штучно вирощені клітини мавп. У серці, печінці, легенях і шкірі поросят містяться ДНК макак-крабоїдів.

За інформацією видання, всього народилося десять таких особин, вісім з яких загинули в перший тиждень життя в лабораторії.

Головна мета такого роду досліджень – вирощування людських органів всередині тварин, наприклад свиней.

Влітку цього року в Японії отримали схвалення експерименти зі створення гібрида людини і тварин. В рамках дослідження планується вводити стовбурові клітини людини в ембріони генетично модифікованих щурів і мишей, чия власна підшлункова залоза не розвивається.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував програму фінансування українських стартапів.