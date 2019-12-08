  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Народився перший у світі гібрид свині і мавпи (фото)

    • Розсилка
    Головна мета такого роду досліджень &ndash; вирощування людських органів всередині тварин - Народився перший у світі гібрид свині і мавпи (фото)
    Головна мета такого роду досліджень – вирощування людських органів всередині тварин
    Фото: State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology

    Всього народилося десять таких особин

    У Китаї народилися перші у світі гібриди свиней і мавп.

    Про це повідомляє видання NewScientist. 

    Для створення химери, на четвертий день після зачаття чотирьом тисячам ембріонів свиней ввели штучно вирощені клітини мавп. У серці, печінці, легенях і шкірі поросят містяться ДНК макак-крабоїдів.

    За інформацією видання, всього народилося десять таких особин, вісім з яких загинули в перший тиждень життя в лабораторії.

    Головна мета такого роду досліджень – вирощування людських органів всередині тварин, наприклад свиней.

    Влітку цього року в Японії отримали схвалення експерименти зі створення гібрида людини і тварин. В рамках дослідження планується вводити стовбурові клітини людини в ембріони генетично модифікованих щурів і мишей, чия власна підшлункова залоза не розвивається.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував програму фінансування українських стартапів.

    Китай технології свині наука ДНК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ