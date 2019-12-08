Народився перший у світі гібрид свині і мавпи (фото)
Всього народилося десять таких особин
У Китаї народилися перші у світі гібриди свиней і мавп.
Про це повідомляє видання NewScientist.
Для створення химери, на четвертий день після зачаття чотирьом тисячам ембріонів свиней ввели штучно вирощені клітини мавп. У серці, печінці, легенях і шкірі поросят містяться ДНК макак-крабоїдів.
За інформацією видання, всього народилося десять таких особин, вісім з яких загинули в перший тиждень життя в лабораторії.
Головна мета такого роду досліджень – вирощування людських органів всередині тварин, наприклад свиней.
Влітку цього року в Японії отримали схвалення експерименти зі створення гібрида людини і тварин. В рамках дослідження планується вводити стовбурові клітини людини в ембріони генетично модифікованих щурів і мишей, чия власна підшлункова залоза не розвивається.
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