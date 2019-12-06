У мережі оприлюднили фото салону нової KIA Sorento
Прем'єра четвертого покоління Sorento пройде до кінця 2019 року
Фотографії салону KIA Sorento четвертої генерації з'явилися в мережі. Знімки розміщені на південнокорейському сайті KCB.
На знімках можна побачити кермо і перемикач трансмісії.
Цілком можливо, що мультифункціональне кермо, крім стандартних функцій дозволяє приймати телефонні виклики. Що стосується селектора коробки перемикання передач, то він виготовлений в стилі рестайлінгової KIA Optima, що виглядає досить стильно і зручно в експлуатації.
Автомобіль змушує рухатися гібридний агрегат, при цьому не виключено, що в майбутньому може з'явитися версія Sorento на водневих паливних елементах.
Крім знімків салону, в розпорядженні KCB є і фото екстер'єру авто. Правда його зовнішній вигляд прихований щільною камуфляжній плівкою. Проте, не зважаючи на камуфляж вдалося роздивитися грати радіатора Tiger Nose. Судячи з їх контуру, вони взяті з моделі Kia Telluride.
Повідомляється, що на даний момент нова KIA Sorento проходить дорожні тести.
Прем'єра четвертого покоління Sorento пройде до кінця 2019 року, а на авторинку США новинка з'явиться вже наступного року.