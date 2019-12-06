У мережі оприлюднили фото салону нової KIA Sorento



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На даний момент нова KIA Sorento проходить дорожні тести

Прем'єра четвертого покоління Sorento пройде до кінця 2019 року

Фотографії салону KIA Sorento четвертої генерації з'явилися в мережі. Знімки розміщені на південнокорейському сайті KCB.

На знімках можна побачити кермо і перемикач трансмісії.

Цілком можливо, що мультифункціональне кермо, крім стандартних функцій дозволяє приймати телефонні виклики. Що стосується селектора коробки перемикання передач, то він виготовлений в стилі рестайлінгової KIA Optima, що виглядає досить стильно і зручно в експлуатації.

Автомобіль змушує рухатися гібридний агрегат, при цьому не виключено, що в майбутньому може з'явитися версія Sorento на водневих паливних елементах.

Крім знімків салону, в розпорядженні KCB є і фото екстер'єру авто. Правда його зовнішній вигляд прихований щільною камуфляжній плівкою. Проте, не зважаючи на камуфляж вдалося роздивитися грати радіатора Tiger Nose. Судячи з їх контуру, вони взяті з моделі Kia Telluride.

Повідомляється, що на даний момент нова KIA Sorento проходить дорожні тести.

Прем'єра четвертого покоління Sorento пройде до кінця 2019 року, а на авторинку США новинка з'явиться вже наступного року.