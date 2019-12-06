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    Технології

    У мережі оприлюднили фото салону нової KIA Sorento

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    На даний момент нова KIA Sorento проходить дорожні тести - У мережі оприлюднили фото салону нової KIA Sorento
    На даний момент нова KIA Sorento проходить дорожні тести

    Прем'єра четвертого покоління Sorento пройде до кінця 2019 року

    Фотографії салону KIA Sorento четвертої генерації з'явилися в мережі. Знімки розміщені на південнокорейському сайті KCB.

    На знімках можна побачити кермо і перемикач трансмісії.

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    У мережі оприлюднили фото салону нової KIA Sorento
    У мережі оприлюднили фото салону нової KIA Sorento

    Цілком можливо, що мультифункціональне кермо, крім стандартних функцій дозволяє приймати телефонні виклики. Що стосується селектора коробки перемикання передач, то він виготовлений в стилі рестайлінгової KIA Optima, що виглядає досить стильно і зручно в експлуатації.

    Автомобіль змушує рухатися гібридний агрегат, при цьому не виключено, що в майбутньому може з'явитися версія Sorento на водневих паливних елементах.

    Крім знімків салону, в розпорядженні KCB є і фото екстер'єру авто. Правда його зовнішній вигляд прихований щільною камуфляжній плівкою. Проте, не зважаючи на камуфляж вдалося роздивитися грати радіатора Tiger Nose. Судячи з їх контуру, вони взяті з моделі Kia Telluride.

    Повідомляється, що на даний момент нова KIA Sorento проходить дорожні тести.

    Прем'єра четвертого покоління Sorento пройде до кінця 2019 року, а на авторинку США новинка з'явиться вже наступного року.

    США Південна Корея технології автомобіль
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