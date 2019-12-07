Вчені виявили нову причину виникнення раку



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За даними вчених, їх дослідження дозволить удосконалити генетичне сканування на визначення ризику розвитку раку

Міжнародна група дослідників виявила раніше невідому причину виникнення онкологічних захворювань.

Їх дослідження було опубліковано в журналі British Journal of Cancer.

Відзначається, що послідовність білків ДНК, які не кодуються, часто звана «сміттєва ДНК», впливає на експресії онкогени і гени-супресори пухлин, що провокують розвиток ракових захворювань.

За даними вчених, їх дослідження дозволить удосконалити генетичне сканування на визначення ризику розвитку раку.

В ході дослідження були проаналізовані понад шість млн варіацій генів в 13 різних людських тканинах.

В роботі заявляється, що з онкогенами і генами, що пригнічують грозвиток пухлини, пов'язані деякі послідовності білків.

Так виявилося, що такі варіації більшою мірою виявлені в регіонах ДНК, що відповідають за регуляцію імунної системи і специфічних для кожної з тканин внутрішньоклітинних процесів.