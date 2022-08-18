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У Бєлгородській області Росії спалахнув склад боєприпасів

Надія Клочко
glavcom.ua
У Бєлгородській області Росії спалахнув склад боєприпасів
Влада регіону підтвердила, що горить склад боєприпасів
фото: скріншот із відео

Через пожежу евакуюють жителів двох сіл

У районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков, передають російські ЗМІ. 

«У районі села Тимонове Валуйського міського округу спалахнув склад із боєприпасами. За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає. Голова округу вивозить мешканців сіл Тимонове та Солоті на безпечну відстань. На місці працюють оперативні служби, причина пожежі встановлюється», – повідомив очільник російського регіону. 

Місцеві Telegram-канали оприлюднили відео з місця події.

Нагадаємо, на початку травня біля села Томаківка Бєлгородської області Росії згорів об'єкт Міноборони РФ, імовірно, склад боєприпасів.

До того, наприкінці квітня, горів склад з боєприпасами у російській Бєлгородській області біля села Стара Нелідівка. Вибухи у Бєлгородській області також прогриміли  травня. 

 

Теги: пожежа росія

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