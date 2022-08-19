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Пожежа на складі боєприпасів у Бєлгороді: триває евакуація населення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пожежа на складі боєприпасів у Бєлгороді: триває евакуація населення
89 мешканців евакуйовано до села Лави
фото з відкритих джерел

Зараз на місці події працюють вибухотехніки

З Бєлгородській області через пожежу на складі боєприпасів, яка сталася днем ​​раніше, евакуювали 89 людей. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на голова Валуйського міського округу Олексіяй Дибова.

«Відвідав Тимоновську територію, де вчора сталося загоряння складу із боєприпасами. Наразі 89 мешканців евакуйовано до села Лави на територію санаторію «Червона Поляна», багато хто поїхав до райцентру до родичів», – розповів він.

Глава округу додав, що зараз на місці події працюють вибухотехніки, які оглядають будинки. Найближчим часом планується повернути мешканців додому. Пошкоджені будови, за словами Дибова, будуть відновлені.

Як повідомлялося, 18 серпня у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.

Також 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.

Нагадаємо, на початку травня біля села Томаківка Бєлгородської області Росії згорів об'єкт Міноборони РФ, імовірно, склад боєприпасів.

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