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Росіяни в паніці тікають із Бєлгорода (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росіяни в паніці тікають із Бєлгорода (відео)
Тягнучка на виїзді з Бєлгорода
фото: скріншот із відео

Мешканці російського Бєлгорода бояться «прильотів»

Після вибухів на складі боєприпасів у селі Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ мешканці Бєлгорода масово тікають із міста.

Так, у ніч на 20 серпня на виїзд із Бєлгорода виникла величезна пробка, в якій були сотні легкових автомобілів та автобусів. Відповідне відео з’явилося у соцмережі.

Нагадаємо, 18 серпня у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.

Представники російської влади повідомили, що 19 серпня із території, де сталися вибухи й пожежа, евакуювали 89 людей.

На початку травня біля села Томаківка Бєлгородської області Росії згорів об'єкт Міноборони РФ, імовірно, склад боєприпасів.

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Теги: війна росія Україна агресія вибух

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