Росіяни в паніці тікають із Бєлгорода (відео)
Мешканці російського Бєлгорода бояться «прильотів»
Після вибухів на складі боєприпасів у селі Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ мешканці Бєлгорода масово тікають із міста.
Так, у ніч на 20 серпня на виїзд із Бєлгорода виникла величезна пробка, в якій були сотні легкових автомобілів та автобусів. Відповідне відео з’явилося у соцмережі.
Нагадаємо, 18 серпня у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.
Представники російської влади повідомили, що 19 серпня із території, де сталися вибухи й пожежа, евакуювали 89 людей.
На початку травня біля села Томаківка Бєлгородської області Росії згорів об'єкт Міноборони РФ, імовірно, склад боєприпасів.
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