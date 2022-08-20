Росіяни в паніці тікають із Бєлгорода (відео)

Тягнучка на виїзді з Бєлгорода

Мешканці російського Бєлгорода бояться «прильотів»

Після вибухів на складі боєприпасів у селі Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ мешканці Бєлгорода масово тікають із міста.

Так, у ніч на 20 серпня на виїзд із Бєлгорода виникла величезна пробка, в якій були сотні легкових автомобілів та автобусів. Відповідне відео з’явилося у соцмережі.

Нагадаємо, 18 серпня у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.

Представники російської влади повідомили, що 19 серпня із території, де сталися вибухи й пожежа, евакуювали 89 людей.

На початку травня біля села Томаківка Бєлгородської області Росії згорів об'єкт Міноборони РФ, імовірно, склад боєприпасів.