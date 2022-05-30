НАТО має право розміщувати війська у Східній Європі: заступник генсека пояснив причину

Росія своїм нападом на Україну перекреслила домовленості з НАТО, ухвалені ще 1997 року

Основоположний акт між РФ та НАТО перестав діяти після вторгнення Росії на територію України. Про це у інтерв’ю заявив заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане.

Джоане нагадав, що у Основоположному акті, підписаному 27 травня 1997 року, йшлося про взаємні домовленості про нерозміщення військ Росії та НАТО у країнах Центральної та Східної Єврлопи.

«Вони (Росія – ред.) ухвалили це рішення, взяли на себе зобов’язання не чинити агресивні дії проти сусідів і консультуватися з Альянсом», – зазначив один із керівників НАТО.

Але, додав Джоане, РФ не проводила консультацій із Альянсом, а потім напала на Україну, тому «я думаю, що Основоположний акт фактично не працює через Росію».

Він додав, що Росія сама відійшла від умов угоди 1997 року.

«Тепер у нас немає жодних обмежень щодо посилення своїх позицій на східному фланзі та забезпечення захисту кожного квадратного сантиметру території НАТО згідно із статтею 5 Статусу Альянсу», – запевнив Мірча Джоане.

Заступник генсека НАТО не став вдаватися у деталі такого посилення, але зазначив, що це буде «надійна, гнучка та стійка присутність» Альянсу в регіоні.

Нагадаємо, у середині травня стало відомо, що НАТО кардинально змінить статус Росії в новому стратегічному документі.

Видання Bloomberg дізналося, що у стратегічному документі, який поки готується, Росію оголосять як пряму загрозу і розглянуть, як краще підтримувати сусідні країни, вразливі для агресії.

Втім, за словами обізнаного чиновника, союзники можуть зберегти можливість відновлення відносин із РФ, якщо поведінка Москви зміниться.