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    Політика

    Україна приєднається до зустрічі міністрів оборони країн НАТО

    Україна приєднається до зустрічі міністрів оборони країн НАТО
    фото з відкритих джерел

    Зустріч буде закритою для ЗМ

    Міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь у зустрічі НАТО на рівні глав оборонних відомств, що відбудеться 15-16 червня в Брюсселі.

    Про це повідомила пресслужба Альянсу.

    Міністри оборони України, Грузії, Фінляндії, Швеції та представники Європейського Союзу візьмуть участь у робочій вечері 15 червня. Вона буде закритою для ЗМІ.

    Детальнішу програму заходів в Альянсі обіцяють оприлюднити ближче до дня зустрічі міністрів оборони.

    Того ж дня в штаб-квартирі НАТО відбудеться третє засідання Контактної групи з оборони України, яке організовуватимуть Сполучені Штати.

    Нагадаємо, що Дмитро Кулеба дорікнув НАТО за байдужість у час агресії РФ.

    Столтенберг підкреслив, що блок НАТО має бути готовим допомагати Україні протягом довгого часу, оскільки ця війна все більші і більше стає на виснаження.

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    Теги: росія окупанти НАТО війна Україна Олексій Резніков окупація #stoprussia
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    Україна приєднається до зустрічі міністрів оборони країн НАТО