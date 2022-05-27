Україна приєднається до зустрічі міністрів оборони країн НАТО

Зустріч буде закритою для ЗМ

Міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь у зустрічі НАТО на рівні глав оборонних відомств, що відбудеться 15-16 червня в Брюсселі.

Про це повідомила пресслужба Альянсу.

Міністри оборони України, Грузії, Фінляндії, Швеції та представники Європейського Союзу візьмуть участь у робочій вечері 15 червня. Вона буде закритою для ЗМІ.

Детальнішу програму заходів в Альянсі обіцяють оприлюднити ближче до дня зустрічі міністрів оборони.

Того ж дня в штаб-квартирі НАТО відбудеться третє засідання Контактної групи з оборони України, яке організовуватимуть Сполучені Штати.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба дорікнув НАТО за байдужість у час агресії РФ.

Столтенберг підкреслив, що блок НАТО має бути готовим допомагати Україні протягом довгого часу, оскільки ця війна все більші і більше стає на виснаження.