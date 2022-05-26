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    НАТО має бути готовим до тривалої війни – Столтенберг

    Генсек НАТО закликав союзників поповнювати свої запаси, щоб мати змогу підтримувати Україну протягом тривалого періоду - НАТО має бути готовим до тривалої війни – Столтенберг
    Генсек НАТО закликав союзників поповнювати свої запаси, щоб мати змогу підтримувати Україну протягом тривалого періоду
    фото: Оle-Sverre Haugli/Forsvaret

    Війна може тривати довго, вважає генсек НАТО

    Війна в Україні може тривати довго, і світ має бути до цього готовим. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у інтервʼю грецькій газеті Capital. Столтенберг закликав союзників бути готовими надавати підтримку протягом тривалого часу та поповнювати запаси.

    «Війни непередбачувані. Ніхто не може точно сказати, коли і чим закінчиться ця війна. Але те, що ми побачили, це, звісно ж, мужність та професіоналізм українських військових. Ми бачили хоробрість українського політичного керівництва з президентом Зеленським. І тоді ми побачили, звісно, мужність українського народу. Це, у поєднанні з безпрецедентною військовою підтримкою союзників і партнерів по НАТО, дозволило їм протистояти російському вторгненню», – зазначив генсек Альянсу.

    Столтенберг підкреслив, що блок НАТО має бути готовим допомагати Україні протягом довгого часу, оскільки ця війна все більші і більше стає на виснаження.

    Столтенберг і раніше висловлював думку, що війна Росії протягом України може затягнутися ще на роки. Він сказав, що Альянс готовий підтримувати Україну у війні проти Росії протягом багатьох років, включно з наданням Києву допомоги у переході від радянського озброєння до сучасного західного.

    На думку Столтенберга, Путін не досяг своєї мети в Україні, але поки від неї не відмовляється.

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    Теги: росія окупанти НАТО зброя війна путін Україна Єнс Столтенберг озброєння окупація #stoprussia
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    НАТО має бути готовим до тривалої війни – Столтенберг