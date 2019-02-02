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    У світі

    НАТО не розміщуватиме в Європі нові ядерні ракети

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    Єнс Столтенберг - НАТО не розміщуватиме в Європі нові ядерні ракети
    Єнс Столтенберг

    Генсек зазначив, що бачить зростання нестабільності, проте не негайну загрозу членам альянсу

    НАТО не планує розміщувати в Європі нові ядерні ракети наземного базування.

    Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю агентству Reuters в Осло, пише DW.

    «Нам не потрібно наслідувати те, що робить Росія», - підкреслив він.

    У той же час альянс повинен переконатися, що його засоби стримування є «такими, що заслуговують довіри і ефективними».

    Генсек зазначив, що бачить зростання нестабільності, проте не негайну загрозу членам альянсу.

    НАТО продовжить працювати з Москвою з цього питання, додав Столтенберг.

    Як повідомлялося, президент Петро Порошенко заявив, що у 2024 році Україна подасть заявку на вступ до Європейського Союзу і отримає План дій щодо членства в НАТО. 

    ЄС Росія НАТО Єнс Столтенберг
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