НАТО не розміщуватиме в Європі нові ядерні ракети



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Єнс Столтенберг

Генсек зазначив, що бачить зростання нестабільності, проте не негайну загрозу членам альянсу

НАТО не планує розміщувати в Європі нові ядерні ракети наземного базування.

Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю агентству Reuters в Осло, пише DW.

«Нам не потрібно наслідувати те, що робить Росія», - підкреслив він.

У той же час альянс повинен переконатися, що його засоби стримування є «такими, що заслуговують довіри і ефективними».

Генсек зазначив, що бачить зростання нестабільності, проте не негайну загрозу членам альянсу.

НАТО продовжить працювати з Москвою з цього питання, додав Столтенберг.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко заявив, що у 2024 році Україна подасть заявку на вступ до Європейського Союзу і отримає План дій щодо членства в НАТО.