Науковці стверджують, що вік не впливає на шанси заразитися коронавірусом



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Від віку людини залежить тяжкість перебігу хвороби Фото Sci Tech Daily

Діти, підлітки, дорослі та літні люди при схожих умовах мають ідентичні шанси заразитися коронавірусом – вчені

Японські науковці виявили, що вік людини не впливає на її схильність до коронавірусної хвороби. Втім, від нього залежить тяжкість перебігу хвороби.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Sci Tech Daily.

Як зазначається, розвиток симптомів, прогресування захворювання та смертність все ж залежать від віку людини.

Протягом періоду від спалаху пандемії Covid-19 було зафіксовано велику кількість смертей, і було доведено, що у людей похилого віку непропорційно частіше розвиваються важкі симптоми хвороби та спостерігається вища смертність.

Група науковців з Університету Хоккайдо проаналізувала отримані дані з Японії, Іспанії та Італії, щоб показати, що сприйнятливість людини до нового коронавірусу не залежить від віку, тоді як прогресування захворювання Covid-19, тяжкість перебігу хвороби та смертність, ймовірно, залежать від віку.

Дослідники створили моделі сприйнятливості до інфекції залежно від віку, де перевіряли можливі сценарії захворювань.

Науковці зробили висновок, що діти, підлітки, дорослі та літні люди при схожих умовах мають ідентичні шанси заразитися коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 24 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6088 людей. Це на 926 осіб менше, ніж у попередній день (7014).

Також відомо, що 24 жовтня 1753 людини одужали, а 102 – померло від ускладнень.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 343 498 людей, одужали 141508 осіб, летальних випадків – 6391 особа.

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