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    В столиці за минулу добу на коронавірус захворіли 359 людей, – Кличко

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    До лікарень столиці госпіталізували 58 пацієнтів - В столиці за минулу добу на коронавірус захворіли 359 людей, – Кличко
    До лікарень столиці госпіталізували 58 пацієнтів

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі

    У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 359 людей. Десять хворих померли. Про це мер Києва написав у своєму Telegram-каналі.

    «За минулу добу в Києві виявили ще 359 хворих на коронавірус. Померли 10 людей. Всього коронавірус забрав життя 684 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 34 054», – повідомив Кличко. 

    Захворіли: 198 жінок віком від 18 до 87 років і 142 особи віком від 21 до 83 років. А також 11 дівчаток від шести до 17 років та вісім хлопчиків від одного до 16 років. Захворіли також 13 медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 58 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за минулу добу 58 людей. Всього коронавірус подолали 11 744 мешканці Києва.

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    «Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 68, у Деснянському – 55 та в Дніпровському районі – 51 випадок, – зауважив мер Києва. – Піклуйтеся про своє здоров’я, не нехтуйте правилами безпеки! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      337410
    • Хворіють
      191366
    • Одужали
      139755
    • Померли
      6289

    Як повідомлялося, Міський голова Києва Віталій Кличко, 24 жовтня отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 24 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6088 людей. Це на 926 осіб менше, ніж у попередній день (7014).

    Також відомо, що 24 жовтня 1753 людини одужали, а 102 – померло від ускладнень.

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 343 498 людей, одужали 141508 осіб, летальних випадків – 6391 особа.

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