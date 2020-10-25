Житомир вражає виборчими кабінками (фото)



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Виборча дільниця № 181447, яка знаходиться в музичній залі в дошкільному навчальному закладі №66

На виборчій дільниці у дитячому садочку кабінку для голосування зробили у вигляді ширми з лялькового театру

У Житомирі на одній з виборчих дільниць в дошкільному навчальному закладі кабінку зробили у вигляді ширми з лялькового театру. Про це повідомляєся у Telegram.

Як інформує громадська мережа «Опора», на виборчій дільниці № 181447, яка знаходиться в музичній залі в дошкільному навчальному закладі №66, одна кабінка відгороджена у вигляді ширми з лялькового театру.

Також зазначається, що на дільниці №181448, яка знаходиться в спортивній залі садочку № 46 кабінки відсутні взагалі. Саме приміщення для голосування дуже маленьке.

«Така ситуація і на багатьох інших ДВК у місті», – інформує «Опора».

Голова житомирської ТВК Оксана Плис розповіла, що виконавець робіт не встиг виготовити і поставити вчасно кабінки.

«Ми не могли довго знайти виконавця, знайшли фізособу, вона старалася зробити і вночі робила, але в деяких місцях їм просто вночі не відкривали двері і вони не встигли, тому зараз виходимо з положення, як можемо. Ми по різному виходимо із ситуації: робимо так звану імітацію кабінки, щоб людина могла прийти і проголосувати. Постараємось установити їх якимось чином. Просто люди похворіли на коронавірус і ніхто не хотів цим займатись, а тим паче до 22 числа всі навчальні заклади не пускали нікого, хто за три дні візьметься робити», – зазначила головка ТВК.

Нагадаємо, Комітет виборців України повідомив, що у Житомирі на частині дільниць вранці кабінок для голосування або не було взагалі, або їх привезли лише о 5.00 в розібраному вигляді, на деякі дільниці кабінки привезли лише частково.