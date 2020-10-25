  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Житомир вражає виборчими кабінками (фото)

    • Розсилка
    Виборча дільниця № 181447, яка знаходиться в музичній залі в дошкільному навчальному закладі №66 - Житомир вражає виборчими кабінками (фото)
    Виборча дільниця № 181447, яка знаходиться в музичній залі в дошкільному навчальному закладі №66

    На виборчій дільниці у дитячому садочку кабінку для голосування зробили у вигляді ширми з лялькового театру

    У Житомирі на одній з виборчих дільниць в дошкільному навчальному закладі кабінку зробили у вигляді ширми з лялькового театру. Про це повідомляєся у Telegram.

    Як інформує громадська мережа «Опора», на виборчій дільниці № 181447, яка знаходиться в музичній залі в дошкільному навчальному закладі №66, одна кабінка відгороджена у вигляді ширми з лялькового театру.

    Також зазначається, що на дільниці №181448, яка знаходиться в спортивній залі садочку № 46 кабінки відсутні взагалі. Саме приміщення для голосування дуже маленьке.

    «Така ситуація і на багатьох інших ДВК у місті», – інформує «Опора».

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Житомир вражає виборчими кабінками (фото)
    Житомир вражає виборчими кабінками (фото)
    Житомир вражає виборчими кабінками (фото)
    Житомир вражає виборчими кабінками (фото)
    Житомир вражає виборчими кабінками (фото)
    Житомир вражає виборчими кабінками (фото)

    Голова житомирської ТВК Оксана Плис розповіла, що виконавець робіт не встиг виготовити і поставити вчасно кабінки.

    «Ми не могли довго знайти виконавця, знайшли фізособу, вона старалася зробити і вночі робила, але в деяких місцях їм просто вночі не відкривали двері і вони не встигли, тому зараз виходимо з положення, як можемо. Ми по різному виходимо із ситуації: робимо так звану імітацію кабінки, щоб людина могла прийти і проголосувати. Постараємось установити їх якимось чином. Просто люди похворіли на коронавірус і ніхто не хотів цим займатись, а тим паче до 22 числа всі навчальні заклади не пускали нікого, хто за три дні візьметься робити», – зазначила головка ТВК.

    Нагадаємо, Комітет виборців України повідомив, що у Житомирі на частині дільниць вранці кабінок для голосування або не було взагалі, або їх привезли лише о 5.00 в розібраному вигляді, на деякі дільниці кабінки привезли лише частково.

    вибори Житомир Telegram коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies