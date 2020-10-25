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    Здоров'я

    Жодна з областей в Україні не готова до послаблення карантину, – МОЗ

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    Найнижчий показник захворюваності у Кіровоградській області&nbsp; - Жодна з областей в Україні не готова до послаблення карантину, – МОЗ
    Найнижчий показник захворюваності у Кіровоградській області 

    Найвищий показник захворюваності у Хмельницькій області

    Станом на 25 жовтня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби Covid-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

    Серед них найвищий показник захворюваності: у Хмельницькій області – 360,4 випадку на 100 тис. населення, у Чернівецькій – 343,0 та у Сумській – 333,1.

    Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 78,0.

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    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 24 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6088 людей. Це на 926 осіб менше, ніж у попередній день (7014).

    Також відомо, що 24 жовтня 1753 людини одужали, а 102 – померло від ускладнень.

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 343 498 людей, одужали 141508 осіб, летальних випадків – 6391 осіб.

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