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    Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили ще у 6088 людей

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    Минулої доби померли 102 осіб - Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили ще у 6088 людей
    Минулої доби померли 102 осіб

    За минулу добу одужали 1753 людини

    В Україні за минулу добу, 24 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6088 людей. Це на 926 осіб менше, ніж у попередній день (7014). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

    Також відомо, що 24 жовтня 1753 людини одужали, а 102 – померло від ускладнень.

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 343 498 людей, одужали 141508 осіб, летальних випадків – 6391 осіб.

    Нагадаємо, у світі станом на 25 жовтня коронавірусом заразилися вже 42 946 446 людей. Від початку пандемії одужало понад 31 673 006 осіб, а кількість померлих зросла до 1 154 862 людей.

    ВООЗ зафіксувала антирекорд за випадками Covid-19 у світі.

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