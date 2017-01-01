Навального не пустили конкурувати з Путіним на виборах

Верховний суд Росії визнав законним недопуск Навального на вибори

Верховний суд Росії в суботу, 30 грудня, не задовольнив позов російського опозиціонера Олексія Навального, поданий у зв'язку з тим, що Центральна виборча комісія РФ відмовила опозиціонеру в реєстрації кандидатом на пост президента країни на виборах 2018 року. Про це повідомив у мікроблозі Twitter Іван Жданов, керівник юридичного відділу Фонду



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Верховний суд Росії визнав законним недопуск Навального на вибори

Верховний суд Росії в суботу, 30 грудня, не задовольнив позов російського опозиціонера Олексія Навального, поданий у зв'язку з тим, що Центральна виборча комісія РФ відмовила опозиціонеру в реєстрації кандидатом на пост президента країни на виборах 2018 року.

Про це повідомив у мікроблозі Twitter Іван Жданов, керівник юридичного відділу Фонду боротьби з корупцією, який був присутній під час оголошення вердикту. Жданов закликав виборців відреагувати на рішення ЦВК РФ і постанову Верховного суду РФ страйком. Вона, як зазначав раніше сам Навальний, повинна початися з акцій в ряді міст, запланованих на 28 січня.

Навальний в залі суду не був присутній. Його інтереси представляли Олександр Помазуєв і Іван Жданов. Останній у своєму виступі звернув увагу на те, що Конституція РФ обмежує право балотуватися на виборах президента лише тих, хто знаходиться в місцях позбавлення волі, тоді як Навальний до цієї категорії не відноситься. Крім того, висування Олексія Навального в президенти підтримали 16 тисяч чоловік, додав юрист.

Верховний суд в свою чергу не знайшов підстав для задоволення вимог позивачів. Через вирок Ленінського районного суду Кірова у справі «Кіровлісу», Навальний, будучи засудженим за тяжкий злочин, не може володіти пасивним виборчим правом, зазначив суддя Микола Романенков. Він уточнив, що оскаржити постанову ВС можна протягом п'яти днів. Після закінчення засідання Жданов заявив журналістам, що юристи найближчим часом зроблять цей крок.

25 грудня Центральна виборча комісія РФ відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом в президенти Росії. Причина відмови - незнята судимість у Навального. Натомість політик закликав бойкотувати вибори.

26 грудня ЦВК РФ зареєструвала телеведучу Ксенію Собчак кандидатом у президенти від партії «Громадянська ініціатива» на виборах 2018 року.

28 грудня Центрвиборчком Росії дозволив Володимиру Путіну почати виборчу кампанію та збір підписів.

Нагадаємо, вибори президента РФ відбудуться 18 березня 2018 року.

Джерело: Deutsche Welle