ЦВК Росії дозволила Путіну розпочати президентську кампанію

Путін може відкрити рахунок для формування виборчого фонду

Центрвиборчком Росії дозволив діючому президенту Росії Володимиру Путіну, який буде брати участь в президентських виборах в 2018 році, почати кампанію та збір підписів. ЦВК сьогодні зареєструвала групу виборців, створену для підтримки Путіна. Тепер він може відкрити спеціальний рахунок для формування виборчого фонду, пишуть російські ЗМІ. Путін



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Володимир Путін у Центрвиборчкомі

Путін може відкрити рахунок для формування виборчого фонду

Центрвиборчком Росії дозволив діючому президенту Росії Володимиру Путіну, який буде брати участь в президентських виборах в 2018 році, почати кампанію та збір підписів.

ЦВК сьогодні зареєструвала групу виборців, створену для підтримки Путіна. Тепер він може відкрити спеціальний рахунок для формування виборчого фонду, пишуть російські ЗМІ.

Путін йде на вибори як самовисуванець. Напередодні він подав документи до Центрвиборчкому.

На цьому тижні за його висунення проголосувала ініціативна група, до якої увійшли понад шестисот чоловік, включаючи діючих політиків, артистів і музикантів, а також громадських діячів.

Нагадаємо, 6 грудня Володимир Путін офіційно оголосив, що візьме участь у виборах президента Росії, які відбудуться в 2018 році. Про це він заявив під час виступу на заводі «ГАЗ».

25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом в президенти Росії. Причина відмови - незнята судимість у Навального. Натомість політик закликав бойкотувати вибори.

26 грудня ЦВК РФ зареєструвала телеведучу Ксенію Собчак кандидатом у президенти від партії «Громадянська ініціатива» на виборах 2018 року.

Нагадаємо, вибори президента РФ відбудуться 18 березня 2018 року.