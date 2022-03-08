Навіщо Росія відправляє кадирівців в Україну? Радник глави МВС пояснив цинічний задум Путіна

Кремль руками українців знищує силові підрозділи Кадирова

Радник глави МВС України Вадим Денисенко прокоментував численні повідомлення про те, що силові підрозділи Чечні відправляються в Україну. За його даними, навіть якщо мова йде про прибуття цілого полку, то це «всього тисяча людей». «Читаю кругом: на Київ іде полк кадирівців». Люди, полк в цих умовах - це всього тисяча людей. Єдине, що в цій історії мені неприємно, так це те, що карлик (Путін – «Главком»), вирішив знищити опору свого чеченського васала нашими руками», – пояснив Денисенко. На його думку, Путін не може замочити кадирівську гвардію в РФ. «Тому він відправив їх сюди, щоб саме ми їх прикінчили», – зазначив він.

Армія Чечні досі вважалась найбільш боєздатною в Росії

Нагадаємо, у суботу 5 березня, в Запорізькій області російські військові-кадирівці на танку обстріляли авто «Укрпошти» та переїхали автомобіль. На місці загинули чоловік та жінка, пише Запорізька обласна військова адміністрація.

Співробітники «Укрпошти» развозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населенні пункти Оріхів, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. По дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка на зустріч цивільній машині виїхав танк. Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього.