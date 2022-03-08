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    Українська армія повністю демілітаризує російського окупанта – Арестович

    Росіяни не поспішають забирати тіла своїх солдатів, які залишаються лежати на полі бою - Українська армія повністю демілітаризує російського окупанта – Арестович
    Росіяни не поспішають забирати тіла своїх солдатів, які залишаються лежати на полі бою
    фото з Facebook Територіальної оборони

    В Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російський загарбник уже по суті відмовився від ключової вимоги – денацифікації, яка передувала вторгненню агресора в Україну. Наразі залишалася вимога демілітаризація, з якою успішною справляється українська армія, заявив він в інтерв’ю ведучому «Україна24».

    «Якщо поглянути на втрати російської армії (на 8 березня ворог втратив майже 12 тис. солдат «Главком»), то виходить, що поки ми їх повністю демілітаризуємо. Думаю, ще таких десять днів і планка перемовин (з росіянами «Главком») виглядатиме приблизно так: не використовуйте на офіційному рівні відому кричалку харківських футбольних фанів («Путін Х#йло» «Главком»)», – вважає Арестович.

    Він зауважив, що наразі з’явилися паростки воєнної перемоги України над росіянами.

    Раніше офіс президента повідомляв, що Миколаїв, Суми, Чернігів та Охтирка завдають суттєвих втрат ворогу та не дають йому просуватися вперед.

    Оскільки в окупанта немає успіху на землі та у повітрі, то він переніс боротьбу в інформаційну площину, додали в офісі президента.

    Нагадаємо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: армія війна Путін Олексій Арестович #stoprussia
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    Українська армія повністю демілітаризує російського окупанта – Арестович