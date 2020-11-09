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    У світі

    Названа дата похорону Михайла Жванецького

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    6 листопада помер відомий письменник-сатирик, гуморист Михайло Жванецький - Названа дата похорону Михайла Жванецького
    6 листопада помер відомий письменник-сатирик, гуморист Михайло Жванецький

    Похорони будуть закритими через пандемію

    Похорон письменника-сатирика Михайла Жванецького пройдуть в Москві у понеділок, 9 листопада.

    Про це розповів його представник Олег Сташкевич.

    «9 числа ховаємо Михайла. З огляду на обставини, які всі розуміють, ми повинні берегти один одного, нам не можна збиратися», - зазначив Сташкевич.

    На якому саме кладовищі поховають артиста, його представник не уточнив. Він зазначив, що похорони будуть закритими через пандемію, відкрита церемонія прощання проводитися не буде.

    Михайло Жванецький — письменник-сатирик і виконавець власних літературних творів, кіносценарист, телеведучий, актор. Народився 6 березня 1934 року в Одесі, виступав на сцені з 1960-х років.

    Він писав монологи та мініатюри, з якими виступав на сцені і телебаченні. Жванецький — автор збірок Моя Одеса, Рік за два, а також п’ятитомного Зібрання творів.

    Народний артист України.

    Нагадаємо, 6 листопада помер відомий письменник-сатирик, гуморист Михайло Жванецький.

    Міністерство культури України внесло його в «білий список» виконавців, які підтримують територіальну цілісність України.

    У  березні 2014 року Жванецький підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму.

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