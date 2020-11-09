Названа дата похорону Михайла Жванецького

Похорони будуть закритими через пандемію

Похорон письменника-сатирика Михайла Жванецького пройдуть в Москві у понеділок, 9 листопада.

Про це розповів його представник Олег Сташкевич.

«9 числа ховаємо Михайла. З огляду на обставини, які всі розуміють, ми повинні берегти один одного, нам не можна збиратися», - зазначив Сташкевич.

На якому саме кладовищі поховають артиста, його представник не уточнив. Він зазначив, що похорони будуть закритими через пандемію, відкрита церемонія прощання проводитися не буде.

Михайло Жванецький — письменник-сатирик і виконавець власних літературних творів, кіносценарист, телеведучий, актор. Народився 6 березня 1934 року в Одесі, виступав на сцені з 1960-х років.

Він писав монологи та мініатюри, з якими виступав на сцені і телебаченні. Жванецький — автор збірок Моя Одеса, Рік за два, а також п’ятитомного Зібрання творів.

Народний артист України.

Нагадаємо, 6 листопада помер відомий письменник-сатирик, гуморист Михайло Жванецький.

Міністерство культури України внесло його в «білий список» виконавців, які підтримують територіальну цілісність України.

У березні 2014 року Жванецький підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму.