До України повернуть тіло полярника, який помер півроку тому

У травні на науковій станції «Академік Вернадський» помер Василь Омелянович

Повернення тіла ускладнювали арктична зима та бюрократичні труднощі

Тіло українця Василя Омеляновича, який помер півроку тому на антарктичній станції «Академік Вернадський», повернуть на батьківщину 7 листопада.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі (НАНЦ).

«Інформуємо вас, що всі адміністративні питання з транспортуванням тіла Василя завершені. Тіло буде доставлено завтра в Україну», – йдеться у повідомленні.

Похорон відбудеться у понеділок, 9 листопада. Повернення тіла ускладнювали арктична зима та бюрократичні труднощі.

«22 червня тіло доправили з Антарктиди до Чилі. Чилійські прокуратура і поліція зробили аутопсію (розтин – ред.), підготували акт судмедекспертизи і свідоцтво про смерть. Але вони не могли видати тіло, поки формально не встановлено особу», – розповів керівник НАНЦ Євген Дикий «BBC Україна».

Аби підтвердити особу, чилійці попросили по каналах Інтерполу надіслати відбитки пальців.

«Український Інтерпол витратив місяць, щоб дати суто формальну відповідь: у базі таких відбитків пальців немає. Логічно, адже небіжчик не був розшукуваним злочинцем», – каже Дикий.

Потім звернення перенаправили українським слідчим, які розслідують справу, але й там воно зависло на декілька місяців. У підсумку лише 15 жовтня відбулось формальне впізнання тіла.

Нагадаємо, 8 травня на станції «Академік Вернадський» загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович.

Керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий повідомив, що, за попередньою інформацією, кухар «наклав на себе руки через особисті проблеми».